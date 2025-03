Der Sozialdemokrat kann sich aussuchen, mit wem er in Hamburg weiterregieren will. Doch er lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass er sich eigentlich längst entschieden hat.

Von Jana Stegemann und Vivien Timmler, Hamburg/Berlin

Einen Hauch von Genugtuung kann Peter Tschentscher nicht verbergen. Wie oft musste er sich in den vergangenen Monaten anhören, auch die Stadt Hamburg brauche einen „Politikwechsel“. Noch am Wahlabend interpretierte der CDU-Kandidat Dennis Thering das Ergebnis der Hamburger Bürgerschaftswahl so, dass die Menschen zumindest einen „Richtungswechsel“ wollten. Am Tag nach der Wahl nun steht der Sieger Tschentscher im Willy-Brandt-Haus in Berlin und stellt mit einem wie festgetackerten Grinsen fest: „Wir sind nicht rechts und links überholt worden.“