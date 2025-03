Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat ersten Prognosen der ARD zufolge die SPD mit mehr als 30 Prozent gewonnen. Demnach dürfte es eine Mehrheit für die Fortsetzung der rot-grünen Koalition in der Hansestadt geben.

Laut den Prognosen der ARD landen die Sozialdemokraten bei 33,5 Prozent - sie würden damit 5,7 Prozentpunkte verlieren. Nach den ZDF-Zahlen kommt die SPD auf 34,5 Prozent, CDU und Grüne liefern sich ein enges Rennen um Platz zwei. Zunächst lagen sie gleichauf bei 20 Prozent, der neueste ZDF-Trend sieht die CDU mit 20 Prozent auf dem zweiten Platz. Die Grünen liegen nur noch bei 19,8 Prozent. Bei der ARD liegt die CDU vor den Grünen, die demzufolge 6,7 Prozentpunkte Verlust machen und auf insgesamt 17,5 Prozent kommen.

Die Linke steigert sich auf 11,5 Prozent (2020: 9,1 Prozent). Die AfD verbessert sich auf 7 bis 8,5 Prozent (2020: 5,3 Prozent), ist in Hamburg damit aber nicht mal halb so stark wie auf Bundesebene.

Die FDP scheitert erneut an der Fünf-Prozent-Hürde. Laut ARD kommt sie auf 2,3 Prozent (2020: 4,97 Prozent). Das BSW schafft es demnach bei 2,1 auch nicht in die Bürgerschaft - das ZDF wies beide Parteien in der Prognose nicht gesondert aus. Die Partei Volt sehen beide Sender bei 3 Prozent und damit ebenfalls nicht im Parlament (2020: 1,3 Prozent).

Die Wahl in Hamburg ist die einzige reguläre Wahl für ein Landesparlament in diesem Jahr in Deutschland. Die Bürgerschaft im Stadtstaat Hamburg ist vergleichbar mit dem Landtag in anderen Bundesländern. Wahlberechtigt sind alle Hamburgerinnen und Hamburger mit deutscher Staatsbürgerschaft ab 16 Jahren.

Jede Wählerin und jeder Wähler durfte bis zu zehn Stimmen abgeben – je fünf auf dem Landeslisten-Wahlzettel und dem Wahlkreislisten-Wahlzettel. Insgesamt sind im Landesparlament mindestens 121 Sitze zu vergeben.

Eine Woche nach der Bundestagswahl ist die Aussagekraft der Abstimmung über Hamburg hinaus begrenzt. Landespolitische Themen bestimmten den Wahlkampf, insbesondere die Verkehrsprobleme in der Stadt und der Wohnungsbau angesichts des Mangels an bezahlbarem Wohnraum. Daneben spielten auch die Migration und die Ankurbelung der durch den Hafen geprägten Wirtschaft eine wichtige Rolle. Hamburg gilt seit langem als eine Hochburg der Sozialdemokraten.