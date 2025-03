Demnach dürfte es eine Mehrheit für die Fortsetzung der rot-grünen Koalition in der Hansestadt geben. Tschentscher will über eine gemeinsame Regierung auch zuerst mit den Grünen sprechen. „Das wäre meine Priorität“, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister in der ARD. „Wir sprechen aber auch mit der CDU, weil sich das so gehört zwischen demokratischen Parteien.“ Rot-Schwarz schließe er nicht von vornherein aus.

Die FDP scheitert erneut an der Fünf-Prozent-Hürde. Laut ARD kommt sie auf 2,4 Prozent (2020: 4,97 Prozent). Das BSW schafft es demnach bei 2,0 auch nicht in die Bürgerschaft. Die Partei Volt sieht die Hochrechnung bei 2,9 Prozent und damit ebenfalls nicht im Parlament (2020: 1,3 Prozent).

Die Wahl in Hamburg ist die einzige reguläre Wahl für ein Landesparlament in diesem Jahr in Deutschland. Die Bürgerschaft im Stadtstaat Hamburg ist vergleichbar mit dem Landtag in anderen Bundesländern. Wahlberechtigt sind alle Hamburgerinnen und Hamburger mit deutscher Staatsbürgerschaft ab 16 Jahren.

Jede Wählerin und jeder Wähler durfte bis zu zehn Stimmen abgeben – je fünf auf dem Landeslisten-Wahlzettel und dem Wahlkreislisten-Wahlzettel. Insgesamt sind im Landesparlament mindestens 121 Sitze zu vergeben.

Eine Woche nach der Bundestagswahl ist die Aussagekraft der Abstimmung über Hamburg hinaus begrenzt. Landespolitische Themen bestimmten den Wahlkampf, insbesondere die Verkehrsprobleme in der Stadt und der Wohnungsbau angesichts des Mangels an bezahlbarem Wohnraum. Daneben spielten auch die Migration und die Ankurbelung der durch den Hafen geprägten Wirtschaft eine wichtige Rolle. Hamburg gilt seit langem als eine Hochburg der Sozialdemokraten.