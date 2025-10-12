Beim Volksentscheid „Hamburg testet Grundeinkommen“ drohen die Verfechter eines ersten staatlichen Modellversuchs zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu scheitern. Nach Auszählung von fast 400 von 673 Stimmgebieten steht das Verhältnis von Befürwortern zu Gegnern bei etwa einem Drittel zu zwei Drittel, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Auch vom notwendigen Mindestquorum (262 609 Stimmen) sind die Befürworter noch weit entfernt. Die Initiatoren wollen in dem ersten staatlichen Modellversuch 2000 repräsentativ ausgewählte Hamburgerinnen und Hamburger drei Jahre lang mit einem Grundeinkommen ausstatten. Die Abstimmungsbeteiligung am Volksentscheid zum Grundeinkommen sowie zum parallel laufenden Volksentscheid zu einem strengeren Klimaschutz lag den Angaben zufolge bei 43,6 Prozent.