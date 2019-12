Gut zwei Monate vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg liegen SPD und Grüne einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage zufolge als stärkste Kräfte nahezu gleichauf. Würde am kommenden Sonntag gewählt, dürfte die SPD mit 28 Prozent der Stimmen rechnen, wie Infratest Dimap für den Norddeutschen Rundfunk ermittelte. Die Grünen lägen mit 26 Prozent nur knapp hinter ihrem Koalitionspartner. Die CDU käme auf 17, die Linke auf elf, die AfD auf sieben und die FDP auf sechs Prozent. Rot-Grün hätte nach der Wahl am 23. Februar 2020 somit weiterhin eine Mehrheit, aber mit verändertem Kräfteverhältnis: Die SPD würde knapp 18 Prozentpunkte einbüßen. Die Grünen könnten ihr Ergebnis dagegen mehr als verdoppeln.