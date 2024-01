Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder, das berichtete am Montag zuerst das Hamburger Abendblatt. Nachfolger des 63-Jährigen soll Ksenija Bekeris, bisher Vizechefin der SPD-Bürgerschaftsfraktion, werden. Rabe ist Deutschlands dienstältester Kultusminister und Gymnasiallehrer für Deutsch, Geschichte und Religion. Er trat mit dem Regierungswechsel 2011 unter Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) in den Senat ein. Seine Amtszeit war durch den Ausbau des Ganztagsschulbetriebes, ein umfassendes Neubauprogramm sowie die Verkleinerung der Schulklassen gekennzeichnet. Hamburg hat sich seither in Vergleichsstudien deutlich verbessert. Seine Nachfolgerin Bekeris ist auch stellvertretende SPD-Landesvorsitzende. Die 45-jährige Berufsschullehrerin sitzt seit 2008 in der Hamburgischen Bürgerschaft. Seit 2011 ist sie Vizechefin und sozialpolitische Sprecherin der Fraktion. Deren Vorsitzender Dirk Kienscherf sprach am Montag von einer erfahrenen Politikerin, die hohes Ansehen genieße und "für Bildungs- und Chancengleichheit brennt".