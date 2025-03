Drei Wochen nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg nehmen SPD und Grüne dort Koalitionsverhandlungen auf. Dazu machte der SPD-Landesvorstand am Wochenende den Weg frei. Nach interner Auswertung von zwei Sondierungsrunden mit Grünen und CDU fiel die Entscheidung auf den bisherigen Koalitionspartner. Während die Grünen von einer guten Nachricht für Hamburg sprachen, zeigte sich die CDU enttäuscht. Die SPD war aus der Bürgerschaftswahl am 2. März trotz Verlusten erneut als deutlich stärkste Kraft hervorgegangen und kann sich aussuchen, wen sie künftig im Hamburger Rathaus zum Partner machen will. Läuft alles nach Plan, sollen die Koalitionsverhandlungen in dieser Woche beginnen und in rund vier Wochen abgeschlossen werden, sodass der neue alte Bürgermeister Peter Tschentscher Anfang Mai von der Bürgerschaft gewählt werden könnte.