In Hamburg haben sich mehrere Tausend Menschen zu einem Protest gegen einen Besuch von AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel im Hamburger Rathaus versammelt. Das örtliche Bündnis gegen Rechts hatte zu der Demonstration unter dem Motto „Alle gemeinsam gegen die AfD und Alice Weidel“ aufgerufen. „Die Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidatin der völkischen AfD (möchte) im Hamburger Rathaus Hass und Hetze verbreiten. Dem widersetzen wir uns energisch“, hieß es in dem Aufruf.Weidel wollte am Abend bei einer Veranstaltung der AfD-Bürgerschaftsfraktion im Großen Festsaal des Rathauses sprechen. Die Polizei sicherte den Bannkreis um den Sitz der Bürgerschaft. Zum Auftakt der Demonstration am Hauptbahnhof kamen mehrere Tausend Menschen. Die Polizei konnte zunächst keine genaue Zahl nennen, dem Norddeutschen Rundfunk zufolge waren es 17 500 Teilnehmende. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und CDU-Landeschef Dennis Thering hatten zuvor bereits auf der Plattform X erklärt, Weidel sei in Hamburg nicht willkommen.