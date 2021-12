Die Hamburger Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben einen islamistischen Terroranschlag in der Hansestadt verhindert. Am 26. August habe die Polizei einen 20 Jahre alten Deutsch-Marokkaner verhaftet, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Freitag und sprach von "einem sehr, sehr ernsthaften Vorgang". Der Mann hatte demnach versucht, eine Pistole und eine Handgranate zu kaufen und war dabei an einen verdeckten Ermittler geraten. Bei der Durchsuchung einer von ihm genutzten Wohnung seien Chemikalien für den Bau eines Sprengsatzes gefunden worden, sagte Grote. Der 20-Jährige ist laut Landeskriminalamt Sohn eines den Behörden bekannten Islamisten. Der Vater sei Mitverantwortlicher der Al-Quds-Moschee gewesen, in der sich vor den New Yorker Anschlägen vom 11. September 2001 die Angehörigen der Hamburger Terrorzelle um Mohammed Atta getroffen hatten.