Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im Amt im besonders schweren Fall sind zwei Behördenmitarbeiter in Hamburg verhaftet worden. Die beiden Männer sollen Ausländern Aufenthaltstitel erteilt haben, ohne dass die Voraussetzungen dafür vorgelegen hätten, teilte die zuständige Wissenschaftsbehörde am Montag mit. Dabei hätten die beiden Vorteile für sich als Gegenleistung angenommen, gemeinschaftlich und gewerbsmäßig gehandelt. Ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft auch gegen acht Personen, die die Aufenthaltstitel gegen Geld erhalten haben sollen. Bei den Verdächtigen handele es sich um Tarifbeschäftigte, nicht um Beamte. Büros des sogenannten Hamburg Service wurden am vergangenen Freitag durchsucht.