Die Moschee wird vom Islamischen Zentrum Hamburg betrieben, das die Sicherheitsbehörden als extremistisch und von Iran gesteuert einstufen. Das IZH gilt als Spionagenest und Drehscheibe von Aktivitäten des iranischen Regimes in Deutschland und Europa. Ein Aus des Zentrums wird seit Jahren gefordert – noch einmal drängender, seit der Nahostkonflikt zu eskalieren droht.

Der Verein werde nun verboten, weil er verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, heißt es in einer Bekanntmachung des Ministeriums. Das IZH propagiere eine „islamische, totalitäre Ideologie in Deutschland“, sagte Faeser laut einer Mitteilung. „Diese islamistische Ideologie richtet sich gegen die Menschenwürde, gegen Frauenrechte, gegen eine unabhängige Justiz und gegen unseren demokratischen Staat.“ Außerdem verbreite die Organisation einen „aggressiven Antisemitismus“ und sehe sich als Vertretung des iranischen Regimes. Ebenfalls verboten werden fünf weitere Vereine, die als Teilorganisation des IZH gelten, darunter auch die „Islamische Vereinigung Bayern“ in München.

Neben der Blauen Moschee haben Polizisten 53 weitere Gebäude in insgesamt acht Bundesländern durchsucht. Laut dpa stürmten Beamte am Mittwochmorgen auch eine Moschee in Berlin-Neukölln. Bereits im vergangenen November gab es Durchsuchungen in sieben Bundesländern. Die damals sichergestellten Beweismittel trugen nun zum Verbot bei.