Blaue Moschee in Hamburg

Von Christoph Koopmann

Die Indiziensammlung war schon ziemlich umfassend, als der Hamburger Verfassungsschutz weitere Mosaiksteine in die Hände bekam. Offizielle Dokumente aus Iran, darunter Schreiben an Mohammad Hadi Mofatteh. Die Anrede: "Geehrter Vertreter des Obersten Führers, Leiter des Islamischen Zentrums Hamburg". Für die Verfassungsschützer ein entscheidender Hinweis, dass dieser Mofatteh nicht nur Imam einer schiitischen Moscheegemeinde sei, sondern auch Abgesandter des iranischen Mullah-Regimes, der Ayatollah Ali Chamenei in Deutschland und Europa vertrete - und von diesem Weisungen erhalte.