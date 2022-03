Das Oberlandesgericht in Hamburg hat eine IS-Rückkehrerin zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Staatsschutzsenat sprach die 44-jährige Mutter zweier Söhne aus Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Kriegsverbrechen, Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht sowie fahrlässiger Tötung schuldig. Nach Überzeugung des Gerichts war die Angeklagte im August 2016 ihrem Mann nach Syrien nachgereist. Sie nahm ihren damals fast 14 Jahre alten Sohn mit. In Rakka, Hochburg der Terrormiliz IS, begann der Junge eine militärische Ausbildung und wurde Kämpfer. Im Februar 2018 starb der inzwischen 15-Jährige bei einem Bombenangriff.