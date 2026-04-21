Zum Hauptinhalt springen

Bahnstrecke Hamburg-HannoverNicht durch meinen Vorgarten!

Lesezeit: 4 Min.

Überstrapaziert: Zu 147 Prozent ist die Bahntrasse zwischen Hannover und Hamburg ausgelastet. Da muss etwas geschehen, aber was?
Überstrapaziert: Zu 147 Prozent ist die Bahntrasse zwischen Hannover und Hamburg ausgelastet. Da muss etwas geschehen, aber was? Julian Stratenschulte/dpa

Weil die Bahnstrecke Hamburg-Hannover völlig überlastet ist, soll eine neue gebaut werden. Bürgerinitiativen machen dagegen mobil. Ausgerechnet dem Vizekanzler gefällt das.

Von Vivien Timmler, Berlin

Es dauert nur ein paar Minuten, dann wird es in Raum 3 101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses erstmals emotional. Es heiße ja immer, die Einwohner des Heidekreises seien aus Prinzip gegen die neue Bahnstrecke Hamburg-Hannover, die mitten durch ihre Heimat führen soll, und wollten nur ein paar Äcker schützen, sagt Jens Grote. Doch das sei falsch. „Die Region trägt schon seit Jahren eine Vielzahl von Lasten, die der Allgemeinheit zugutekommen“, stellt der parteilose Landrat klar. All die Windräder, die Stromleitungen, die Truppenübungsplätze, die Landwirtschaft, die „maßgeblich zur Ernährung der Bevölkerung“ beitrage. Und jetzt auch noch eine neue ICE-Trasse? Bitte nicht.

Zur SZ-Startseite

Deutsche Bahn
:Auch Frau Palla kann nicht zaubern

Seit genau einem halben Jahr steht die Südtirolerin nun an der Spitze der Deutschen Bahn – und verkündet eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Wie sie den Konzern dennoch verändert und warum davon bislang so wenig zu sehen ist.

SZ PlusVon Vivien Timmler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite