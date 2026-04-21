Es dauert nur ein paar Minuten, dann wird es in Raum 3 101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses erstmals emotional. Es heiße ja immer, die Einwohner des Heidekreises seien aus Prinzip gegen die neue Bahnstrecke Hamburg-Hannover, die mitten durch ihre Heimat führen soll, und wollten nur ein paar Äcker schützen, sagt Jens Grote. Doch das sei falsch. „Die Region trägt schon seit Jahren eine Vielzahl von Lasten, die der Allgemeinheit zugutekommen“, stellt der parteilose Landrat klar. All die Windräder, die Stromleitungen, die Truppenübungsplätze, die Landwirtschaft, die „maßgeblich zur Ernährung der Bevölkerung“ beitrage. Und jetzt auch noch eine neue ICE-Trasse? Bitte nicht.