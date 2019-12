Eine Unterstützerin der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist vom Hanseatischen Oberlandesgericht wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. "Eine ernsthafte Abkehr der Angeklagten vom IS hat nicht stattgefunden", begründete die Vorsitzende Richterin am Montag ihr Urteil. Es sei erwiesen, dass die aus Bremen stammende 41-Jährige in konkrete Anschlagspläne eingebunden gewesen sei und die geplante Schleusung von IS-Kämpfern nach Deutschland unterstützt habe. Das Gericht ging mit seinem Urteil über die Forderung der Anklage hinaus, die fünfeinhalb Jahre Gefängnis verlangt hatte. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.

Ebenfalls in Hamburg muss sich demnächst wohl ein Mann vor Gericht verantworten, der IS-Kämpfer von Deutschland aus mit Geld unterstützt haben soll. Die Bundesanwaltschaft hat dort am Oberlandesgericht Anklage gegen den Kosovaren erhoben, wie die Karlsruher Behörde am Montag mitteilte. Ihm wird vorgeworfen, insgesamt rund 14 000 Euro transferiert zu haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Er war im Juni festgenommen worden. Damals wurde sein Alter mit 31 Jahren angegeben. 2016 und 2017 soll er elf Mal Geld an einen Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien übermittelt haben. Der Großteil soll von Dritten gekommen sein, einen dreistelligen Betrag habe der Mann selbst beigesteuert. Außerdem werden ihm drei Zahlungen an einen Mazedonier 2015 zur Last gelegt, der damals unterwegs zum IS nach Syrien war.