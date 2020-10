Nach der Attacke auf einen jüdischen Studenten vor einer Synagoge in Hamburg wird der 29 Jahre alte Tatverdächtige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Einen entsprechenden Unterbringungsbefehl habe am Montag eine Untersuchungsrichterin erlassen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Dem Deutschen mit kasachischen Wurzeln wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Die Generalstaatsanwaltschaft, die die Ermittlungen an sich gezogen hat, geht von einer antisemitischen Tat aus. Der Mann hatte am Sonntag einen 26 Jahre alten jüdischen Studenten mit einem Klappspaten geschlagen und schwer verletzt. Es sei davon auszugehen, dass der Verdächtige die Tat aufgrund einer psychischen Erkrankung im Zustand erheblicher Einschränkung oder ganz ohne Schuldfähigkeit begangen habe, sagte die Sprecherin. Schon bei seiner Festnahme am Sonntag hatte der Mann nach Polizeiangaben einen extrem verwirrten Eindruck gemacht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatten Ermittler nach der Tat weitere Hinweise auf eine Erkrankung gefunden. Wie aus Sicherheitskreisen zu erfahren war, lebte der Mann im vergangenen Jahr noch in Berlin in einem Übergangswohnheim für Spätaussiedler, Flüchtlinge und jüdische Zuwanderer. Eine Überprüfung habe aber ergeben, dass er dort seit 2019 nicht mehr wohnt. "Weitere Ermittlungen führten zu einer Wohnung in Hamburg-Langenhorn, in der sich der Beschuldigte unangemeldet aufhielt", hieß es weiter. In der Wohnung wurden Datenträger sichergestellt, deren Auswertung andauert. Nach der Festnahme fanden die Ermittler einen Zettel mit einem handschriftlich aufgemalten Hakenkreuz in der Hosentasche des Verdächtigen. Hinweise auf Mittäter lägen nicht vor.

Der angegriffene Student habe eine Kippa getragen und war "deutlich als Jude zu erkennen", sagte ein Polizeisprecher. Nach dem Angriff habe er ausgesagt, dass er den Angreifer noch nie gesehen habe. Zudem sei der Schlag völlig unvermittelt gekommen. Das Opfer habe zunächst die Schritte gehört, sich deshalb umgedreht und habe dann direkt den Schlag abbekommen.

Die Tat rief bundesweit Entsetzen und Empörung hervor. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) verurteilte den Angriff scharf. Es sei "ein feiger und abscheulicher Anschlag, der auch mich bestürzt", schrieb der frühere Hamburger Bürgermeister auf Twitter. "Der Hass gegen Jüdinnen und Juden ist eine Schande für unser Land", erklärte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). Der Zentralrat der Juden mahnte zum Eintreten gegen Antisemitismus. "Die Situation, dass Juden in Deutschland vermehrt zur Zielscheibe von Hass werden, darf niemanden in einem demokratischen Rechtsstaat wie Deutschland kaltlassen", erklärte sein Präsident Josef Schuster in Berlin. "Wir erwarten von der gesamten Gesellschaft, dem Hass gegen Juden entschieden entgegenzutreten - im Sinne unserer Demokratie, unserer Freiheit, und damit jüdisches Leben uneingeschränkt in Deutschland möglich ist."

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Hamburg, Philipp Stricharz, sprach von einem "Terroranschlag".