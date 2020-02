Die Kinder des mit AfD-Stimmen gewählten thüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) brauchen Polizeischutz auf dem Schulweg, seine Frau ist laut einem Sprecher der FDP Thüringen auf offener Straße angespuckt worden. Und Übergriffe auf FDP-Politiker sind auch im Hamburger Wahlkampf Thema. Dort ringen die Liberalen, darunter der 23-jährige Carl Cevin-Key Coste, am 23. Februar um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft.

SZ: Herr Coste, wir haben am Tag nach der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen schon einmal miteinander gesprochen. Was ist seitdem passiert?

Carl Cevin-Key Coste: Die Welle gegen die FDP ist noch mal deutlich stärker geworden. Nach einer weiteren Demo gegen uns am Freitag waren im Innenstadtbereich fast alle Plakate von uns zerstört oder beschmiert - "Nazi-Freund", "Nazi-Hure", "Fuck Nazis". Zuletzt wurden auch Großflächen zerstört, wofür man schon intensiv Gewalt anwenden muss. Und im Vergleich zum bisherigen Wahlkampf ist der Ton deutlich schärfer geworden, gerade in den sozialen Netzwerken.

Wie muss man sich das vorstellen?

Marco Buschmann, Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, hat es gut zusammengefasst: Die Lage ist emotional so eskaliert, dass anständige Menschen anderen anständigen Menschen die schlimmsten Sachen vorwerfen. An Infoständen wurden Flyer vor unseren Augen zerrissen. Zum Glück ist noch keiner von den Hamburger Parteifreunden, soweit ich weiß, tätlich angegangen worden.

Wie schützen Sie sich?

Im Austausch mit der Polizei sind mehrere Veranstaltungen von uns abgesagt worden. Es geht ja um den Schutz von ehrenamtlichen Helfern im Wahlkampf. Manche wollten zum Beispiel im Umfeld der Demos Infostände machen, um unsere Position zu zeigen. Davon haben wir nach Rücksprache mit der Polizei dringend abgeraten - auch wenn wir den Demonstranten am liebsten ins Gesicht sagen würden, dass wir mit Rechten nichts zu tun haben.

Ist der Protest gegen die FDP legitim?

Protest ist auf jeden Fall legitim. Dafür ist mir das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit viel zu wichtig, dieses letzte Stückchen ungebändigte Demokratie. Aber bei aller berechtigten Kritik an uns - und ich teile sie, was das ursprüngliche Verhalten der FDP Thüringen angeht - muss man schon gucken: Mit wem lässt man sich da ein?

Was konkret meinen Sie?

Wenn ich wie die Jusos, die Grünen und die Jungen Grünen einen Demo-Aufruf unterzeichne, den auch die Interventionistische Linke trägt ... .

.. eine linksradikale Organisation, die der Verfassungsschutz beobachtet ...

...dann ist das schon schwierig.

Gibt es keine Solidarität unter den Jugendverbänden bezüglich der Übergriffe?

Wir haben die Jusos und die Grüne Jugend in Hamburg zu einer gemeinsamen Pressekonferenz eingeladen, um zusammen mit der Jungen Union zu sagen, was unsere gemeinsame Haltung gegen die AfD ist. Die wollten ja eine klare Haltung von uns. Die Grüne Jugend hat geantwortet, sie mache das nur, wenn auch die Linksjugend Solid dabei ist - und die ist in Hamburg wirklich schwierig, wird seit 2008 vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie bezeichnet etwa den Staat Israel als Apartheid-System.

Die Jusos haben das auch verlangt?

Ja, das hat mich besonders gewundert. Die Jusos haben sich nach der Randale beim G-20-Gipfel noch ganz stark von der linken Jugend distanziert, titelten: "Ganz Hamburg hasst den schwarzen Block".

Und die Junge Union?

Die meinte, sie habe keine Lust auf eine Pressekonferenz, wo sie sich die ganze Zeit von Jusos und jungen Grünen anfeinden lassen müsste, wollte das aber intern noch einmal besprechen.

Sollten es die Jungen nicht besser machen als die Alten?

Bis letzte Woche hätte ich noch gesagt, in Hamburg ist die Lage komplett anders, zwischen den vier demokratischen Jugendorganisationen der Mitte herrscht ein sehr guter Umgangston. Es gibt viele von der Grünen Jugend und den Jusos, die in persönlichen Gesprächen sagen, ihnen tue es leid für uns, wie unser Wahlkampf von den Vorgängen in Thüringen beeinflusst werde. Ich hoffe, dass wir nach den hitzigen Reaktionen in Hamburg bald wieder für einen vernünftigen Umgangston stehen.