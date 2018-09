6. September 2018, 18:45 Uhr Hamburg Des Königs Nachfolger

In der Hansestadt kannte jeder Olaf Scholz. Aber wer ist eigentlich der neue Erste Bürgermeister Peter Tschentscher?

Von Peter Burghardt , Hamburg

Der neue Hamburger Bürgermeister ist ein beneidenswert unaufgeregter Mensch, da mag seine Umgebung noch so heiß laufen. Am Mittwochabend dieser Woche sitzt einem Peter Tschentscher im kühlen Bürgermeisterzimmer gegenüber. Langer Tisch, hohe Decke, dieses Rathaus ist ja immer wieder beeindruckend. Der vormalige Hausherr Olaf Scholz wurde verschiedentlich König Olaf genannt. Tschentscher schiebt sein lederummanteltes Smartphone zur Seite, er starrt nicht ständig aufs Display oder twittert ununterbrochen, wäre auch ungesund. Er trinkt Tee.

Drinnen fand ein paar Treppen und Säle weiter soeben eine turbulente Bürgerschaftsdebatte statt. Es ging außer um den rot-grünen Haushalt vor allem um Rechtsextreme und die AfD, die auch in diesem Parlament sitzt. Denn draußen ereignen sich zur Stunde zwei Demos: Eine kleine richtet sich gegen Kanzlerin und Flüchtlinge, angeführt von einer Organisation, die der Verfassungsschutz überwacht. 178 Teilnehmer, darunter ein AfD-Bundestagsabgeordneter als Redner. Andere 10 000 Menschen protestieren an der Alster derweil gegen Fremdenhass. Die Mannschaftswägen und Wasserwerfer der Polizei erinnern ein wenig an das hanseatische Trauma G 20. Man denkt auch kurz an Chemnitz, aber so schlimm ist es hier bei Weitem nicht.

Nach Frank Horchs Rücktritt muss der Regierungschef einen neuen Wirtschaftssenator finden

Am Morgen darauf wird dann der Wirtschaftssenator zurücktreten. Stress? Peter Tschentscher nippt an der Tasse. "Ich bleibe in hektischen Lagen innerlich oft ruhig", sagt er. "Das ist wohl typbedingt, gut für den Blutdruck. Aufregung hemmt, objektiv zu denken." Cool blieb meistens auch Vorgänger Scholz, neigte allerdings zum Dozieren und zur Belehrung. Beim neuen Chef von Deutschlands zweitgrößter Metropole hilft eine stoische Natur außerdem, den vollgestopften Kalender zu ertragen. Denn in absehbarer Zeit muss sich der besonnene Tschentscher einer Wahl stellen, seiner ersten als Kandidat. Und es wäre nicht schlecht für ihn, wenn ihn die Wähler bis dahin kennen und seine Ruhe womöglich schätzen würden. Bisher erkennt ihn auf der Straße nicht jeder.

Olaf Scholz kannte jeder. "Scholz war sieben Jahre Synonym als Bürgermeister", sagt Tschentscher, trotz des Desasters G 20. "Ich war Synonym für Finanzen." Für Uneingeweihte war es eine Überraschung, als der Finanzsenator im März 2018 zum Nachfolger von Olaf Scholz gekürt wurde. Tschentscher? Wer? "Fachlich habe ich mir das uneingeschränkt zugetraut", darauf legt er Wert. Doch man hatte eher mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Andreas Dressel gerechnet oder mit der SPD-Sozialsenatorin Melanie Leonhard, als Scholz als Finanzminister und Vizekanzler in Merkels Groko nach Berlin umzog.

Dabei ist ihm Peter Tschentscher verblüffend ähnlich, einerseits. 52 Jahre alt, eher klein und unauffällig, mit Zahlen bewährt. Als Student war er Juso, zog 2008 für die Sozialdemokraten in die Bürgerschaft ein und verwaltete seit 2011 im Senat das Geld, mit Härtefällen wie dem Verkauf des Milliardengrabs HSH Nordbank. Zahlenmensch, Aktenfresser, solche Etiketten bleiben erst mal kleben. Andererseits: Tschentscher ist kein Jurist wie Scholz und sehr viele andere Politiker. Sondern habilitierter Mediziner, Klinischer Chemiker und Facharzt für Labormedizin.

Er war Oberarzt im Diagnostikzentrum des Universitätsklinikums Eppendorf, dem renommierten UKE. Der Titel seiner Dissertation: "Immunchemische Unterscheidung hochhomologer Proteinstrukturen am Beispiel der Schwangerschaft-spezifischen Glykoproteine".

Dennoch flog ihm zunächst Häme um die Ohren. Die taz attestierte ihm die "Ausstrahlung eines Ärmelschoners". Notlösung, spottete die Opposition. Zwei anonyme Mitglieder der Koalition von SPD und Grünen verweigerten ihm ihre Stimme, als er von den Abgeordneten zum Erben von Olaf Scholz gewählt wurde. Dazu kam kürzlich eine Umfrage, wonach 44 Prozent der Befragten mit Tschentscher zufrieden sind. Bei Scholz waren es 59 Prozent.

Als Wahlergebnis im Frühjahr 2020 wären 44 Prozent prächtig, in Umfragen liegt die abgestürzte SPD weit darunter. Als Herausforderin will die CDU Aygül Özkan ins Rennen schicken, bekannt geworden als Sozialministerin in Niedersachsen, doch sie ist schwer erkrankt. Wegen der Krankheit seiner Frau verabschiedet sich nun Tschentschers Wirtschaftssenator Frank Horch aus dem Senat. Das sind die Rahmenbedingungen für den Bürgermeister Dr. med. habil. Peter Tschentscher, seit gut fünf Monaten auf der Suche nach Profil.

Ein Abend in diesem sagenhaften Sommer. Billstedt im Osten Hamburgs, Wahlkreis 2. Bürgergespräch, auf Plakaten grüßt Tschentschers Gesicht seit Tagen. "Wer ist das?", murmelt hinten ein Zuschauer. "Herr Tschentscher", flüstert ein Nachbar. "Der Bürgermeister?" Viele hätten ihn aus den vergangenen Jahren wohl nicht gekannt, vermutet vorne Peter Tschentscher, "Finanzsenator ist ja nicht so interessant". Es geht dann um Migranten, Mieten, Polizei, Radwege, S- und U-Bahn, Baustellen. "Wir hatten in acht Wochen neun Unfälle, Herr Dr. Tschentscher", klagt eine Anwohnerin. "Wir kucken uns das noch mal an", erwidert er. "Man muss das so machen, dass Kinder nicht unter die Räder kommen."

Ein Rentner schimpft auf Prodi, Tschentscher erklärt EU-Zinsen und Inflation. Nach eineinhalb Stunden dürfen restliche Interessenten ihre Sorgen zu ihm ans Pult tragen. Tschentscher ist geduldig, höflich, vorbereitet. Er hört zu, beantwortet auch abwegige Fragen. "Ich wohne in Barmbek", berichtet er dem Publikum. Er erzählt von Airbus und einem Besuch beim französischen Kulturminister in Paris.

Eine Woche später, Wahlkreis 8 im schicken Eppendorf und Winterhude, am Stadtpark. Immer mehr neue Wohnungen bedeuteten immer mehr Zerstörung von Grünflächen, klagt eine junge Frau. "Wieder eine junge Frau", lobt Tschentscher, Vater eines erwachsenen Sohnes, "ich alter Daddy will da nicht oberlehrerhaft sein." Aber urbane Verdichtung könne ökologisch von Vorteil sein. Tschentscher geht auch in Altenheime, spricht mit Senioren, "als Finanzsenator macht man das ja eher nicht". An so ein Programm muss sich ein zurückhaltender Mann gewöhnen. "Man ist unter Beobachtung", hat er gelernt. "Es ist ein Unterschied, ob man das weiß oder es erfährt. Der Effekt ist nicht 1:10, sondern 1:100." Die Mopo meint plötzlich, Tschentscher werde "zur Rampensau".

Die Themen sind mehr oder weniger dieselben wie bei Scholz. Wohnen, Verkehr, Hafen, Bildung, Integration. Das Zusammenleben von 1,8 Millionen Einwohnern. Der Neue kommt aus demselben Senat wie der Alte. "Leute, wir setzen fort", sagt Tschentscher. Olaf Scholz allerdings brachte schnell Prestigeprojekte auf den Weg wie die gebührenfreien Kita-Plätze und eröffnete später die Elbphilharmonie, ehe sein Ruf beim Weltgipfel G 20 schwer litt. Tschentscher regt zwölf Euro Mindestlohn an. Und bald soll tatsächlich die Elbe ausgebaggert werden, für die großen Schiffe. "Wir wollen loslegen, die Kampfmittelsondierung läuft bereits", sagt er, Ökologen wollen den Baubeginn verhindern.

Es gehe nicht darum, ob man bekannt sei, findet Tschentscher, "sondern wofür".

Denken Mediziner anders als Juristen? "Könnte sein." Der Mediziner Tschentscher glaubt, "dass ärztliches Denken in der Politik sinnvoll ist: Untersuchen, Befund erheben, Diagnose stellen und dann erst die Therapie festlegen". Er wisse auch, "was gesundheitliche Fragen praktisch bedeuten". Nach einer Stunde im Bürgermeisterzimmer wartet dann der nächste Gast, es wird Nacht. Die Demos lösen sich gerade auf. Alles kein Grund zur Aufregung.