Wer den Abend der Hamburger Bürgerschaftswahl in der Markthalle am Hauptbahnhof verfolgte, bekam einen ersten Eindruck, wo es in Sachen Regierungsbildung hingehen könnte. Die Sozialdemokraten feierten trotz ihrer Verluste einen Sieg, das Bier floss reichlich in der Konzertlocation, und jedes Mal, wenn auf der Leinwand das Gesicht des CDU-Spitzenkandidaten auftauchte, ging ein deutlich vernehmbares „Buh“ durch die Reihen. Vor allem als Dennis Thering in der ARD ein „pragmatisches Regieren“ anbot und einen „Richtungswechsel“ in der Hansestadt beschwor.

Lange hatten die Christdemokraten beim höflichen Duell der Regierungsparteien als Zuschauer gegolten, am Ende aber zogen sie an den Grünen vorbei und wurden zweitstärkste Kraft. Die Sozialdemokraten sind seither in der komfortablen Situation, sich ihren Juniorpartner aussuchen zu können. Eigentlich sind die Präferenzen klar: Der alte und neue Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die Möglichkeit einer rot-schwarzen Koalition nie mit Begeisterung quittiert.

Zwar gibt es Schnittmengen, bei innerer Sicherheit und in der Verkehrspolitik. Aber spätestens bei dem ehrgeizigen Bauprojekt Oberbillwerder, einem neuen Stadtteil vor den Toren Hamburgs, gehen die Positionen auseinander. Dem Hamburger Abendblatt sagte Tschentscher Anfang März, man wolle mit der CDU lediglich Eckpunkte besprechen und nicht ins Detail gehen. Die Grünen hingegen bezeichnete er als „Wunschpartner“.

Stundenlang haben sie sondiert im Kurt-Schumacher-Haus, nach außen gedrungen ist nicht viel

Sondiert worden ist trotzdem im Kurt-Schumacher-Haus, an mehreren Tagen, über mehrere Stunden, mit beiden möglichen Partnern. Nach außen drang: nicht viel. Die SPD-Landesvorsitzende Melanie Leonhard sprach nach den finalen Sitzungen am Mittwoch von „wirklich guten, sehr zugewandten Gesprächen“. Ihr Kollege Leon Alam von den Grünen gab sich fast wortgleich optimistisch. Dennis Thering versicherte, man habe „in vielen Zukunftsfragen Übereinstimmungen festgestellt“. Heißt auch: in einigen nicht.

Nun will die SPD „zeitnah“ entscheiden, mit wem sie Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Ein Bündnis mit der CDU mag an der Basis unpopulär sein, Verlockungen gäbe es durchaus. Die Christdemokraten haben Hamburg im Wahlkampf als Hauptstadt des Verbrechens dargestellt, in der es an allem fehlt: Polizisten, Lehrer, Parkplätze. Schuld sind natürlich die Grünen. Würden die in die Opposition geschickt, wäre ein maßgebliches Ziel der CDU schon erreicht. Die SPD müsste im Fall einer Zusammenarbeit womöglich gar nicht allzu viele weitere Geschenke machen.

Jetzt, da sich auch auf Bundesebene eine „Groko“ anschickt, betont Thering die Vorteile, die es haben könnte, wenn in Hamburg dieselbe Konstellation regierte, beispielsweise beim Abstimmungsverhalten im Bundesrat. Bei Meinungsverschiedenheiten, zum Beispiel beim Thema Migration, hatten die rot-grünen Koalitionspartner sich dort bislang die Enthaltung vorbehalten.

Ein Bündnis mit der CDU ist an der Basis nicht besonders populär – und bei den Wählern vermutlich auch nicht

Und doch würde die SPD mit einer Hinwendung zur CDU nicht nur Mitstreiter in den eigenen Reihen vor den Kopf stoßen, sondern auch Wählerinnen und Wähler. Denn die sind laut Umfragen ziemlich zufrieden mit der Arbeit des rot-grünen Senats. Die SPD hat sich im Wahlkampf als moderne Partei präsentiert, die Reformbedarf erkannt und ihre Kernkompetenzen erweitert hat, auch im Bereich Klimaschutz. Die Sozialdemokraten müssten schon sehr genau erklären, warum sie plötzlich einer Partei den Vorzug geben, deren Slogan im Wahlkampf lautete: „Hamburg ist für alle da – auch für Autofahrer“.

Wahrscheinlicher ist, dass den Grünen mit freundlichem Verweis auf die mögliche Alternative Zugeständnisse abgerungen werden sollen. Noch im Wahlkampf hatte Tschentscher auf eine gemeinsame Stimme im Bundesrat gedrängt und gestichelt, dass die Verkehrsbehörde wieder in sozialdemokratische Hand gehöre. Ein Vorstoß, den seine bisherige Stellvertreterin, die Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne), einigermaßen brüskiert zurückwies.

Die Zeiten sind herausfordernd, es gibt nicht viel Raum für politische Experimente

War das nur Wahlkampfgetöse? Der grüne Verkehrssenator Anjes Tjarks genießt parteiübergreifend Respekt. Die Mobilitätswende ist eines der Herzensprojekte der Grünen – und eines der größten Streitthemen in der von Baustellen und Stau gebeutelten Stadt. Gut möglich also, dass die Sozialdemokraten das Tempo der Reformen etwas drosseln und mehr Unterstützung bei Großprojekten wie dem Neubau der Köhlbrandbrücke einfordern wollen.

Die Grünen rechnen mit einer Fortsetzung der Koalition. Auch auf Hamburg kommen herausfordernde Zeiten zu, da ist wenig Raum für politische Experimente und Taktiererei. Die Stadt erwägt, die Schuldenbremse zu lockern. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Senat, die SPD und Grüne nicht mehr haben. Spätestens dann könnte es auf die Christdemokraten ankommen.