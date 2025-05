Von Ulrike Nimz, Hamburg

Es gibt noch Wahlen in Deutschland, da sind keine Katastrophen zu erwarten, die klappen im ersten Anlauf, da geht man hinterher entspannt zur Tagesordnung über. Und damit willkommen in Hamburg, wo an diesem Mittwoch die neue Bürgerschaft zu ihrer ersten Sitzung zusammengekommen ist, um den Ersten Bürgermeister zu küren. 61 der 121 Abgeordnetenstimmen braucht Peter Tschentscher in geheimer Wahl, die rot-grüne Koalition kommt auf 70. Noch vor Verkündung des Ergebnisses beziehen die Fotografen Stellung hinter dem Rednerpult, ein Blumenstrauß wird in den Saal gereicht, dann gibt es doch noch eine Überraschung.