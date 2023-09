Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Infrastruktur der Deutschen Bahn sind seit Freitagmorgen zahlreiche Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Berlin ausgefallen. Der Bahnverkehr dürfte dem Unternehmen zufolge noch bis Samstagmorgen gestört sein. Die Ermittler gehen von einem politischen Motiv aus. Auf der linken Plattform Indymedia ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht, das laut Polizei Bestandteil der Ermittlungen ist. Demnach habe man "Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotiert". Bis 13 Uhr fielen nach Angaben eines Bahnsprechers elf Züge zwischen Hamburg und Berlin ganz aus. 19 Züge seien zum Teil und 35 Züge deutlich verspätet gewesen. Reisende würden gebeten, sich vor Fahrtantritt zu informieren. An drei Orten an Bahnstrecken hatten in der Nacht zu Freitag in Hamburg Kabelschächte gebrannt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Deutsche Bahn verurteilte den Brandanschlag "auf das Schärfste". Man hoffe auf schnelle Fahndungserfolge, sagte der für die Konzernsicherheit zuständige Hans-Hilmar Rischke. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) forderte ein konsequentes Durchgreifen des Rechtsstaats. "Solche Anschläge sind eine Form von Terrorismus", sagte Wissing auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.