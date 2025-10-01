Nach vier Jahren im Amt tritt Hamburgs Antisemitismusbeauftragter Stefan Hensel spätestens zum Jahresende zurück. „Der zeitliche Aufwand und die anhaltende Konfrontation mit Hass und persönlichen Übergriffen sind im Rahmen eines Ehrenamts für mich nicht mehr vereinbar“, erklärte der Pädagoge am Mittwoch in der Hansestadt. „Zukünftig möchte ich mich den positiven Seiten jüdischen Lebens widmen.“ Im Mai war Hensel Opfer eines mutmaßlich antisemitischen Angriffs geworden. Weil er seiner Tochter im Auto ein hebräisches Lied vorspielte, soll ihn ein anderer Autofahrer beleidigt und genötigt haben. Die Polizei ermittelte gegen einen 57-jährigen jordanischen Staatsangehörigen. Nach Angaben der Wissenschaftsbehörde wird Hensel die Funktion noch bis zur Bestellung eines Nachfolgers, längstens bis zum 31. Dezember wahrnehmen. Der Senat hatte ihn im Juli 2021 zum Beauftragten für Jüdisches Leben und gegen Antisemitismus ernannt und im Januar dieses Jahres für weitere drei Jahre bestätigt. Zudem hatte Hamburgs liberale jüdische Gemeinde gegen die erneute Bestellung Hensels geklagt. Das Verwaltungsgericht Hamburg entschied, dass die Bewerbung eines weiteren Kandidaten berücksichtigt werden müsse. Der Senat setzte das Verfahren zur Ernennung daraufhin fort. Es war bis zuletzt offen.