13. September 2018, 19:13 Uhr Hambacher Forst Über allen Wipfeln ist Lärm

Mit mehr als 2000 Polizisten ist die Räumung des Hambacher Forsts einer der größen Polizeieinsätze in der Geschichte Nordrhein-Westfalens.

Offiziell ist der Grund für den Einsatz, dass die Baumhäuser der Waldbesetzer nicht genehmigt sind und eine Brandgefahr darstellen.

Umweltverbände sprechen von einer "überflüssigen Provokation".



Von Jana Stegemann und Christian Wernicke

Aller Anfang ist schwer, manchmal gilt das auch für den Anfang vom Ende: Nur 80 Meter weit dringt der rote Kranwagen bis zum Spätnachmittag vor, manchmal setzt der schwere Dreiachser mit Hebebühne sogar zurück, um Platz zu machen für anderes schweres Gerät. Etwa für den Sattelschlepper, der mit seinem Greifarm eine Barrikade aus dem Weg räumt und, nach mehr als fünf Stunden Einsatz, die ersten Baumstämme aus dem Hambacher Forst karrt. Oben fluchen zwei Baumbesetzer, der Motor heult auf, dann ist wieder Waldesruh. Polizisten, RWE-Mitarbeiter, Journalisten, alle schauen schweigend zu. An der Lichtung klickt die Kamera eines Fotografen.

Der Tag X ist da, die Räumung hat begonnen. Mehr als 2000 Polizisten hat der Staat am Donnerstag aufgeboten, um 120, vielleicht 150 Besetzer aus ihren 51 Baumhäusern zu holen. Bis zum Abend nehmen sie fünf Aktivisten in Gewahrsam, zu jedem Baumhaus gibt es eine Akte, inklusive GPS-Daten. Der Hambacher Forst, Symbol für den Widerstand gegen Braunkohle und Klimawandel, mutiert zum Schauplatz für einen der größten Polizeieinsätze in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Behelmte Hundertschaften, Feuerwehr, Sprengstoffexperten, HIT-Teams. HIT steht für Höheninterventionsteams, Spezialeinheiten, die in 20 Metern Höhe oder noch höher die Waldbesetzer aus den Wipfeln holen sollen. Zwei der Experten stehen am Nachmittag neben ihrem Mannschaftswagen und blicken zurück ins Geäst: "Das wird hier ewig dauern." Wochen, vielleicht mehr als einen Monat.

Jeder falsche Handgriff in 15 oder 20 Metern Höhe kann Leben kosten

Immerhin, es bleibt friedlich. Das befürchtete "Wackersdorf der Braunkohle" erlebt das Rheinische Revier an diesem Tag X nicht. Kein Tränengas, keine Knüppel, zunächst auch keine Chaoten, die mit Zwillen auf Beamte schießen. Später aber meldet die Aachener Polizei Attacken aus anderen Ecken des 200 Hektar großen Waldes. Und gegen 14.45 Uhr hallen zwei Explosionen durch den Forst. Zwei Kampfstoffspezialisten jagen zwei verdächtige Installationen in die Luft, wahrscheinlich wieder nur Attrappen: halbvolle Feuerlöscher mit Kabeln dran, Bottiche mit unbekannter Flüssigkeit und einem aufmontierten Handy. Das Restrisiko, es könnten doch Bomben sein, will niemand eingehen. Der Einsatz ist auch so lebensgefährlich, für alle: Jeder falsche Handgriff in 15, 20, 22 Metern Höhe kann ein Leben kosten.

Rein formal, rein offiziell ist die Räumung eine Rettungsaktion. So sagt es auch der Beamte der Stadt Kerpen, der den ersten Besetzern frühmorgens per Megafon erklärt, warum er und die vielen Polizisten gekommen sind: "Es besteht Gefahr für Leib und Leben", ruft Baudezernent Joachim Schwister, "ich untersage Ihnen die weitere Nutzung dieser Baumhäuser." Denn die seien nun mal "bauliche Anlagen" - und verstießen eklatant gegen Bestimmungen des Brandschutzes, lautet seine Begründung.

Dezernent Schwister gehorcht einer Weisung der CDU/FDP-Regierung in Düsseldorf. Weder die Stadt Kerpen noch der Landkreis Düren wollten diese Räumung. Nicht jetzt, vier Wochen vor der wahrscheinlichen Rodung. Das könne seine Region "für Wochen zu einem Mekka des Widerstands" machen, schimpft auch Wolfgang Spelthahn, der Landrat von Düren. Doch nach sechs Jahren Katz-und-Maus-Spiel im Hambacher Forst fand NRWs oberste Baubehörde ganz plötzlich und ganz unkompliziert zwei legale Gründe für den Abriss der Baumhäuser: fehlender Brandschutz und Gefahrenabwehr. Auf die Idee kamen die Experten um NRW-Polizeichefin Daniela Lesmeister bei einer Ortsbegehung am 27. August, die von 400 Polizisten geschützt wurde.

Eine Genehmigung für die Baumhäuser gibt es nicht

Lesmeister und anderen fiel auf, dass in den Baumhäusern Küchen und Heizungen waren. Die Räumung sei daher "getrennt" von der geplanten Rodung des Forstes durch den Energiekonzern RWE zu sehen. Brandschutz dulde "überhaupt keinen Aufschub", pflichtet Jan Heinisch (CDU) bei, Staatssekretär im NRW-Bauministerium. "Die Objekte dienen nicht nur der vorübergehenden Bleibe, sondern werden dauerhaft als Wohnungen genutzt. Aus Bretterbuden sind Häuser in Bäumen geworden." Also erklärte Heimat- und Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwochnachmittag per Erlass die Baumhäuser zu "baulichen Anlagen". Damit sind sie plötzlich genehmigungsbedürftig.

So eine Genehmigung sei nie erteilt worden und werde auch niemals erteilt werden, so Heinisch. "Weil Gefahr in Verzug für Leib und Leben besteht, mussten wir den Abriss der Baumhäuser unverzüglich anordnen. Keiner von uns möchte verantworten, dass Aktivisten wie lebendige Fackeln im Wald verbrennen, weil es keine Zufahrtswege für die Feuerwehr gibt." Heinisch räumt ein, dass es "ein ungewöhnlicher Vorgang" sei, dass das Ministerium von seinem Weisungsrecht Gebrauch mache. Schließlich duldet Düsseldorf die Häuser seit 2014 und konnte nicht einmal im Hitzesommer 2018 eine Waldbrandgefahr ausmachen. Aber jetzt ist alles anders.