30. August 2018, 18:48 Uhr Hambacher Forst Nicht reden, sondern roden

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will den Kohlekonzern RWE nicht am Abholzen des Waldes hindern.

Von Christian Wernicke , Düsseldorf

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Forderungen zurückgewiesen, die umstrittene Abholzung des Hambacher Forsts im Rheinischen Braunkohle-Revier zu stoppen. "Es ist eine Genehmigung des Landes zum Roden gegeben", sagte der Chef der schwarz-gelben Koalitionsregierung am Donnerstag in Düsseldorf. Eine Rolle als Vermittler im Konflikt lehnte er ab. Seine Regierung habe "keine rechtliche Möglichkeit", den Energiekonzern RWE am weiteren Abbau der Braunkohle zu hindern. Die Entscheidung liege nicht mehr in der Hand der Politik. Falls RWE von Oktober an roden wolle, so Laschet, "setzen wir auch mithilfe der Polizei das Recht um, das da ist".

Zuletzt hatten Umweltverbände, grüne Politiker und auch Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) appelliert, die Entscheidung über die Rodung des Waldes so lange auszusetzen, bis sich die sogenannte Kohlekommission über die künftige Verstromung von Braunkohle geeinigt habe. Ein solches Moratorium sei auch ein Zeichen an die Umweltaktivisten im Hambacher Forst, die eine Zerstörung des 12 000 Jahre alten Waldes verhindern wollen. Aus Sorge vor einer Eskalation der Gewalt hatte auch der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens, gefordert, man solle "erst reden, dann roden". Mertens warnte, man dürfe nicht "über Monate hinweg Tausende Polizisten in einen gefährlichen Einsatz schicken, während Politik und Wirtschaft nur kurze Zeit später einen Ausstieg aus dem Braunkohleabbau verkünden". So habe er vor Jahren den Streit um den Ausstieg aus der Atomenergie erlebt.

NRW-Regierungschef Laschet sprach sich am Donnerstag klar gegen ein solches Moratorium aus. Zwar teile er die aktuelle Sorge vor Gewalt: "Aber ich glaube kaum, dass die Lage im Januar anders wäre als jetzt." Eine solche Verschiebung könne sogar neue Enttäuschungen provozieren. Wer jetzt den Eindruck erwecke, die Kohlekommission entscheide über die Zukunft des Hambacher Forstes, der "streut den Menschen Sand in die Augen".

In den Augen Laschets trägt allein die rot-grüne Vorgängerregierung die politische Verantwortung für die jetzige Rechtslage. SPD und Grüne hätten im Jahr 2016 per Leitentscheidung die Fortsetzung des Tagebaus bis 2045 gebilligt. Nur habe damals "niemand über Hambach gesprochen". Gerichte hätten seither die Rechtmäßigkeit der Planungen bestätigt. Seine Regierung sei "gebunden an das Recht, das heute gilt", sagte Laschet, "wir sind gar nicht Akteur." Weder die Landesregierung noch der Landtag seien "derzeit damit beschäftigt, eine neue Leitentscheidung zu fällen." Der Regierungschef äußerte, er selbst wisse nicht einmal, "ob gerodet wird". Auf Nachfrage fügte Laschet dann jedoch hinzu: "Ich gehe mal davon aus."

Der Ministerpräsident appellierte an die Braunkohle-Gegner, eine Eskalation der Auseinandersetzung zu verhindern. Laschet verwies auf Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden, wonach in den vergangenen Wochen gewaltbereite Aktivisten "quer aus Europa im Hambacher Forst einsickern" würden. Noch hoffe er jedoch, dass sich Gewalt abwenden lasse: "Je größer die Krise, desto größer muss die Hoffnung sein."