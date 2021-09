- Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will das Gerichtsurteil zur rechtswidrigen Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst 2018 prüfen lassen. "Also mich wundert, dass das Gericht (...) das Thema Brandschutz so bewertet", sagte der Kanzlerkandidat der Union am Sonntag im Deutschlandfunk. Ihm erscheine "die Entscheidung der Bauministerin, die Kommunen anzuweisen, für Brandschutz zu sorgen, berechtigt". Das Verwaltungsgericht Köln hatte am Mittwoch befunden, die Begründung der Räumung mit Brandschutz seien nur vorgeschoben gewesen.