Waffenruhe im Gazastreifen:Washington setzt Netanjahu unter Druck

Von Matthias Kolb

In Israel sind am Wochenende Zehntausende auf die Straßen gegangen, um die Regierung aufzufordern, ein Abkommen mit der Terrororganisation Hamas zur Freilassung der Geiseln zu schließen. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden erklärt, man sei einer Einigung „näher als je zuvor“. Der Times of Israel zufolge wandte sich in Tel Aviv Ilay David, dessen Bruder sich in der Gewalt der Hamas befindet, an Premier Benjamin Netanjahu: „Die Zeit ist gekommen, um sicherzustellen, dass jede Geisel nach Hause kommen kann.“