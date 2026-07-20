Chalil al-Haja wird der neue oberste Anführer der Hamas . Das teilt die radikal-islamische Palästinenserorganisation mit, die ⁠im Gazastreifen seit 2006 herrscht. Al-Haja ist selbst im Gazastreifen geboren, hält sich jedoch die meiste Zeit in Katar auf.

Der 65-Jährige folgt Jahia Sinwar nach, der im Oktober 2024 von israelischen Truppen getötet wurde. Vor zwei Jahren hatte Israel fast die gesamte Führung der Hamas mit Luftschlägen und Attentaten in Gaza, Iran und Katar ausgelöscht. Später wurde auch Al-Haja zum Ziel eines Anschlags in Doha. Vier seiner Söhne wurden bei verschiedenen israelischen Angriffen getötet.

Der vorherige Hamas-Anführer Jahia Sinwar wurde im Oktober 2024 von israelischen Truppen getötet. MOHAMMED ABED/AFP

Seit 2024 wurde die Hamas von einem fünfköpfigen Führungsrat geleitet, dem auch al-Haja angehörte. Er führte als Unterhändler die Verhandlungen mit Israel, die schlussendlich zur Waffenruhe führten, die seit Oktober 2025 gilt.

De facto kommt es aber immer wieder zu tödlichen Angriffen oder Konfrontationen. Die im sogenannten Friedensplan von US-Präsident Donald Trump vorgesehene Entwaffnung der Terrororganisation ist bisher nicht umgesetzt worden. Israel kontrolliert weiterhin mehr als die Hälfte des Gazastreifens. Der Hamas gelang es seit Beginn der Waffenruhe aber, ihre Herrschaft in dem von ihr weiterhin kontrollierten Gebiet in Gaza wieder zu festigen.

Dass die Hamas nach zwei Jahren geteilter Führung jetzt die Wahl nachholt, soll wohl auch ein Signal an Israel und die Welt senden: Wir haben den Krieg strukturell unbeschadet überstanden und kehren zur Normalität zurück.