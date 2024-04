Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan empfängt Abgesandte der Islamisten wie alte Freunde. Er will sich offenbar wieder als Vermittler im Gazakrieg ins Spiel bringen. In Israel dürfte das keine Gegenliebe finden.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Recep Tayyip Erdoğan ist in der Regel keiner, dem die Worte fehlen. Erst vergangene Woche zum Beispiel fand er welche für den israelischen Premier Netanjahu, dem er vorwarf, er habe mit dem Krieg in Gaza inzwischen "Hitler übertroffen". Am Sonntag aber, als er in Istanbul die Führung der Hamas empfing, begnügte sich Erdoğan mit Körpersprache.