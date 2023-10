Von Arne Perras

Zu den stärksten Unterstützern der palästinensischen Hamas in der Ferne zählt ein Staat in Südostasien: Malaysia. Die Verbindungen sind über viele Jahre lang gewachsen. Hamas-Vertreter waren als Gäste der langjährigen Regierungspartei Umno gerne gesehen, und das alles andere als heimlich. Am augenfälligsten wurden die engen Kontakte im Januar 2020, als der damalige Premierminister Mahathir Mohamad den Hamas-Oberen Ismail Hanija zu Gesprächen in Kuala Lumpur empfing. Er gilt der malaysischen Regierung nicht als Chef einer zu ächtenden Terrorgruppe, sondern wird von ihr als palästinensischer Befreiungskämpfer gefeiert.