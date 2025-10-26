Donald Trump hat vor seiner Ankunft beim Gipfel der Asean-Staaten in Malaysia weiteren Druck auf die Terrororganisation Hamas und Israel ausgeübt. Während das Präsidentenflugzeug Air Force One in Katar betankt wurde, beriet Trump am Samstag mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, über die Lage im Gazastreifen. Katar zählt seit dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 mit fast 1200 Toten neben den USA und Ägypten zu den internationalen Vermittlern und hat gute Kontakte zur Hamas.