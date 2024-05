Erstmals seit vier Monaten hat die islamistische Terrororganisation Hamas am Sonntag wieder Raketen auf den Großraum Tel Aviv gefeuert. Im Zentrum der israelischen Küstenmetropole waren mehrere Explosionen zu hören. In mehreren Städten im Großraum gab es Raketenalarm. Die Al-Kassam-Brigaden, militärischer Arm der Hamas, reklamierte die Angriffe für sich. Zwei Frauen wurden Sanitätern zufolge leicht verletzt, als sie in Schutzräume eilten. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden acht Raketen aus Rafah im Süden des Gazastreifens auf Tel Aviv gefeuert. Die Raketenabwehr habe mehrere abgefangen, in Herzliya wurde eine Frau von Raketentrümmern verletzt, berichtete Haaretz.

Israels Armee setzte die Kämpfe im Gazastreifen am Wochenende fort, ungeachtet der Aufforderung des Internationalen Gerichtshofs (IGH), den Einsatz in der Stadt Rafah sofort zu beenden. Der Sender Al Jazeera meldete, in der Nacht zum Sonntag seien bei Angriffen auf Rafah sechs Menschen getötet worden, Israels Militär habe die Angriffe in der Nähe des Kuwait-Krankenhauses intensiviert. Der US-Sender CNN berichtete, mindestens zehn Menschen, darunter Kinder, seien am Samstag in Gaza bei einem Drohnenangriff umgekommen.

Berichte über baldige Wiederaufnahme der Gespräche in Kairo

Am Sonntag wurden erstmals seit einer Vereinbarung zwischen Ägypten und den USA Hilfslieferungen für den Gazastreifen vom gesperrten ägyptischen Rafah-Übergang über den israelischen Übergang Kerem Schalom umgeleitet. Der staatsnahe ägyptische Sender Al-Kahira News berichtete, 200 Lkws mit humanitären Gütern seien von Rafah nach Kerem Schalom gefahren, die Einfahrt in den blockierten Gazastreifen habe begonnen. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte sich am Freitag mit US-Präsident Joe Biden verständigt, humanitäre Hilfslieferungen der Vereinten Nationen über Kerem Shalom "vorläufig" zu erlauben. Der Grenzübergang nach Ägypten in Rafah ist seit drei Wochen nach Übernahme der palästinensischen Seite durch Israels Armee geschlossen.

Zur Versorgungslage teilte die israelische Behörde Cogat für Palästinenserangelegenheiten am Sonntag mit, über den provisorischen Hafen des US-Militärs an der Gaza-Küste seien 1806 Paletten mit Lebensmitteln in das umkämpfte Gebiet gebracht worden. Diese seien in 127 Lastwagen zu Hilfsorganisationen im Gazastreifen gebracht worden. Zudem seien in einer Woche 2065 Lkws mit Hilfsgütern von Israel inspiziert und über Kerem Schalom und Erez West in den Gazastreifen gebracht worden, fast doppelt so viele wie in der Vorwoche. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, hatte Israels Premier Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Joav Galant unter anderem vorgeworfen, für das Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung verantwortlich zu sein. Er beantragte Haftbefehle gegen beide sowie gegen drei Hamas-Anführer.

Dass eine Wiederaufnahme der Kairoer Gespräche über eine Feuerpause im Gazastreifen und die Freilassung israelischer Geiseln in der Hand der Terrorgruppe Hamas bevorstehe, berichtete die Times of Israel. Die Unterhändler der USA, Israels und Katars hätten sich in Paris auf den Neustart der vor zwei Wochen gestoppten Verhandlungen geeinigt, es gebe "neue Vorschläge" - genannt wurde als Termin dieser Dienstag. Allerdings dementierte dies ein Vertreter der Hamas, es gebe keinen Termin.

Bei erneuten Massenprotesten gegen die Regierung Netanjahu in Israel wurde eine Einigung über die Freilassung der Geiseln der Hamas gefordert. Ebenso verlangten die Demonstranten dessen Rücktritt und Neuwahlen. Der Times of Israel zufolge versammelten sich Demonstranten am Samstagabend an mehreren Orten, 80 000 Menschen hätten den Organisatoren zufolge an der zentralen Kundgebung in Tel Aviv teilgenommen, dort seien Demonstranten festgenommen worden.