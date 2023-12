Von Peter Münch, Tel Aviv

Exakt zwei Monate nach Kriegsbeginn ist kein Ende der Kämpfe um Gaza in Sicht, im Gegenteil: Israels Armee meldete am Mittwoch die schwersten Gefechte mit der Hamas seit Beginn der Bodenoffensive Ende Oktober. Erbitterte Schlachten, so heißt es, würden vor allem rund um die Stadt Chan Yunis im Süden des palästinensischen Küstenstreifens geführt. Insgesamt 87 israelische Soldaten seien bislang im Gazastreifen gefallen. Auf palästinensischer Seite stieg die Zahl der Toten nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Gaza auf mehr als 16 300. Darunter seien 7100 Kinder und 4900 Frauen.