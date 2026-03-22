Ginge es nach der Ideologie der Achse des Widerstandes, dann müsste die Hamas in diesen Tagen eigentlich Raketen und Granaten auf Israel abschießen, dem Förderer und Verbündeten Iran zur Seite stehen. Das Gegenteil aber ist der Fall, die Waffen der Hamas schweigen und ihre Offiziellen kritisieren sogar die Kriegstaktik von Iran. Die Gruppe bekräftigt zwar das Recht Irans, „auf diese Aggression im Einklang mit internationalen Normen und Gesetzen mit allen verfügbaren Mitteln zu reagieren, fordert jedoch unsere Brüder in Iran auf, keine Angriffe auf Nachbarländer zu verüben“, erklärte die Hamas öffentlich.