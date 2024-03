Von Peter Münch, Tel Aviv

Rafah ist hart umkämpft. In der Auseinandersetzung um die letzte Hochburg der Hamas im südlichen Gazastreifen geht es jedoch nicht nur um die vermeintliche Entscheidungsschlacht zwischen israelischen Truppen und der palästinensischen Terrormiliz. Rund um Rafah toben derzeit vor allem auch heftige Wortgefechte zwischen Israel und den USA. Die Führungen in Washington und Jerusalem scheinen in der Rafah-Frage inzwischen auf zwei Seiten einer Front zu stehen. Das hat nicht nur militärische und humanitäre, sondern in beiden Lagern auch innenpolitische Gründe.