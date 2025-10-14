Am Montag haben sich die feiern lassen für den vorläufigen Frieden in Gaza, die immer dann anreisen, wenn die Details abschließend verhandelt sind, wenn die Unterhändler ihren Job gemacht haben. Erst in Tel Aviv und Jerusalem, dann in Scharm El-Scheich. Allen voran Donald Trump, der das Abkommen erst möglich gemacht hat, durch den enormen Druck, den er ausgeübt hat, auf Israel und die arabischen Staaten. Die Details verhandelt haben aber nicht Trump oder der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, sondern Unterhändler, die mal mehr, mal weniger im Verborgenen agieren. Von Mittwoch an soll in Ägypten weiterverhandelt werden. Wer sind die Verhandler? Und was sind die offenen Fragen?