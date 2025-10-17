Ahmed Abdel Hadi, der Chef der islamistischen Hamas in Libanon, gibt sich selbst in der Waffenfrage kompromissbereit – und spielt offenbar auf Zeit. Eine Begegnung mit dem Anführer im Exil.

Eine große Tüte Bic-Kugelschreiber hat die Hamas bereitgelegt, einen Stapel weißes DIN-A4-Papier für Notizen. Und die grünen Schals der Gruppe mit dem goldenen Felsendom für diejenigen, die sich solidarisch mit der Hamas zeigen wollen. Was die meisten tun und sich die Schals umhängen an diesem Donnerstagmorgen, in einem separaten Raum des Assaha Lebanese Traditional Village im Süden von Beirut.