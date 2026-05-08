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PalästinensergebieteWer wird neuer Hamas-Führer?

Lesezeit: 4 Min.

Chalil al-Haja (re.) als stellvertretender Hamas-Chef bei einer Pressekonferenz in Beirut 2023. Er hat gute Aussichten auf den Führungsposten.
Chalil al-Haja (re.) als stellvertretender Hamas-Chef bei einer Pressekonferenz in Beirut 2023. Er hat gute Aussichten auf den Führungsposten. Esa Alexander/REUTERS

Die Terrororganisation ist geschwächt vom Krieg in Gaza, ihre Anführer sind tot.  Jetzt wählt die Hamas offenbar einen neuen Chef – und sendet damit ein Signal an Israel.

Von Leonard Scharfenberg, Tel Aviv

Es ist bereits der vierte Sohn von Chalil al-Haja, der durch israelische Luftangriffe getötet worden sein soll: Asam Chalil al-Haja starb Mitte der Woche in Gaza. Sein Vater ist angeblich gerade erst zum Chef der Hamas innerhalb des Gazastreifens gewählt worden, das behaupten zumindest einige arabischsprachige Medien. Anderen Quellen zufolge steht die Wahl allerdings erst noch bevor.

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