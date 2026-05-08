Es ist bereits der vierte Sohn von Chalil al-Haja, der durch israelische Luftangriffe getötet worden sein soll: Asam Chalil al-Haja starb Mitte der Woche in Gaza. Sein Vater ist angeblich gerade erst zum Chef der Hamas innerhalb des Gazastreifens gewählt worden, das behaupten zumindest einige arabischsprachige Medien. Anderen Quellen zufolge steht die Wahl allerdings erst noch bevor.
PalästinensergebieteWer wird neuer Hamas-Führer?
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Die Terrororganisation ist geschwächt vom Krieg in Gaza, ihre Anführer sind tot. Jetzt wählt die Hamas offenbar einen neuen Chef – und sendet damit ein Signal an Israel.
Von Leonard Scharfenberg, Tel Aviv
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