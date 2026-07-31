US-Präsident Trump hat erklärt, die Terrororganisation sei bereit, ihre Waffen abzugeben. Doch ein Hamas-Sprecher knüpft die Zusage an eine Bedingung: Israel soll mit dem Abzug aus Gaza beginnen.

US-Präsident Donald Trump hat die Einigung auf eine „vollständige Entwaffnung“ der Hamas im Gazastreifen verkündet. Er nannte die Vereinbarung zwischen der Terrororganisation und dem von ihm zu Jahresbeginn ins Leben gerufenen sogenannten Friedensrat für das umkämpfte Gebiet am Mittelmeer einen „monumentalen Schritt hin zu dauerhaftem Frieden und Sicherheit“ in der Region. Vor einem Dreivierteljahr hatte Trump eine brüchige Waffenruhe zwischen Hamas und Israel vermittelt. Seither laufen Verhandlungen über die Umsetzung des damals vereinbarten 20-Punkte-Friedensplans für Gaza.