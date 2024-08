Krieg in Nahost:Blinken sieht „letzte Chance“ für Geisel-Deal

Am Dienstagmorgen vermeldete die israelische Armee eine „Bergungsaktion“: Sechs Geiseln, die am 7. Oktober von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden waren, seien in der Gegend von Chan Yunis aufgespürt worden. Gefunden wurden allerdings nur die Leichen der sechs Männer. Die Armee hob dennoch die „präzisen Geheimdiensterkenntnisse“ hervor, die zu dieser Aktion geführt hätten. Premierminister Benjamin Netanjahu lobte umgehend die daran beteiligten Soldaten „für ihr Heldentum und den entschlossenen Einsatz“. So wird am Ende fast noch als Erfolg präsentiert, was doch in Wahrheit – neben der Tragödie für die betroffenen Familien – als Beleg für das Versagen der Verantwortlichen dienen kann.

Die bittere Bergungsaktion nämlich zeigt, dass Netanjahus Geisel-Mantra nirgends hinführt: Durch militärischen Druck werden keine Geiseln befreit, wie er stets behauptet. Im Gegenteil wird das Leben der Geiseln auch durch israelische Bomben bedroht – und dies umso mehr, je länger dieser Krieg dauert. 109 der ursprünglich 251 Entführten werden immer noch im Gazastreifen vermutet. 36 davon sind offiziell schon für tot erklärt worden. Viele Sicherheitsexperten gehen jedoch davon aus, dass sogar die Hälfte der verbliebenen Geiseln nicht mehr am Leben ist. Auch bei fünf der nun aufgefundenen sechs Toten wusste man schon seit Längerem, dass sie umgekommen waren. Die Rettung der letzten noch Lebenden ist also ein Wettlauf gegen die Zeit.

Angehörige der Geiseln fordern eine Verhandlungslösung

US-Außenminister Antony Blinken, der in diesen Tagen bereits auf seiner neunten Vermittlungsreise seit dem 7. Oktober durch den Nahen Osten tourt, hat das gerade erst in aller Deutlichkeit ausgesprochen: Die aktuellen Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Gaza seien vermutlich die „letzte Chance“, Geiseln noch lebend heimzuholen, hatte er am Montagabend in Israel erklärt. Der Leichenfund in Chan Yunis am nächsten Morgen hat die Wahrheit seiner Worte auf tragische Weise bestätigt.

Das von den Angehörigen der Geiseln gebildete „Familienforum“ nimmt das nun zum Anlass für einen aufrüttelnden Appell: „Die sofortige Freilassung der verbliebenen 109 Geiseln kann nur durch eine Verhandlungslösung erreicht werden“, heißt es. „Die israelische Regierung muss mit Unterstützung der Vermittler alles in ihrer Macht Stehende tun, um das derzeit auf dem Tisch liegende Abkommen zum Abschluss zu bringen.“ Breite Unterstützung dafür gibt es in der Bevölkerung. In jüngsten Umfragen sprechen sich 63 Prozent der Israelis für ein Geisel-Abkommen aus. Nur zwölf Prozent, zumeist aus dem extrem rechten Lager, lehnen das ab. Ob das jedoch tatsächlich Auswirkungen hat auf das Handeln der Regierung, steht infrage.

Zwar ließ Blinken zum Abschluss seiner Gespräche in Tel Aviv und Jerusalem aufhorchen mit dem Satz, dass Israel den von den USA am vorigen Freitag in Doha vorgelegten Vorschlag zur Waffenruhe akzeptiert habe. Nun sei die Gegenseite am Zug. „Wenn der Hamas und ihrer Führung wirklich am palästinensischen Volk gelegen ist, sagt sie Ja zu dem Abkommen.“ Doch hinter dieser plakativen Aussage steckt, das weiß auch der US-Außenminister, eine sehr viel kompliziertere Realität.

Zwar hat die Hamas tatsächlich dem aktuellen amerikanischen Vorschlag eine Absage erteilt. Zur Begründung hieß es, dass im Vergleich zu dem schon Ende Mai vorgelegten Ursprungsplan zu viele neue Forderungen der Israelis berücksichtigt worden seien. Immerhin aber lässt die Hamas damit die Tür noch offen für weitere Verhandlungen.

Auf israelischer Seite hat zwar nun auch Netanjahu in einer Videobotschaft bestätigt, dass er den aktuellen US-Entwurf unterstützt. Abzulesen ist an diesem Bekenntnis aber wohl vor allem, wie viel Druck die USA gerade auf ihren sperrigen Verbündeten ausüben. Erfahrungsgemäß sollte jedoch niemand erwarten, dass Netanjahu nun aufhört, aus Eigeninteresse Sand ins Getriebe zu streuen.

Gewiss nicht einfacher werden die Verhandlungen dadurch, dass es inzwischen nicht mehr nur um eine Lösung für Gaza geht. Hinter alldem steht noch die finstere Aussicht, dass bei einem Scheitern der Verhandlungen Iran und die libanesische Hisbollah ihre drei Wochen alte Drohung mit massiven Angriffen auf Israel in die Tat umsetzen.

Blinken spürt auch hier den Zeitdruck. Seine erste düstere Prognose wurde durch den Fund der toten Geiseln in Chan Yunis schon bestärkt. Nun warnt er, dass auch noch „andere Dinge passieren“ könnten und eine Eskalation zum regionalen Krieg verhindert werden müsse. Von Israel aus reiste er weiter nach Kairo. Dort soll eigentlich noch in dieser Woche ein neues Treffen der obersten Verhandlungsführer stattfinden. Der dafür aus Washington angekündigte Durchbruch aber ist noch nicht in Sicht.