„Das Schiff sinkt, und alle streiten darum, wer welchen Platz am Tisch bekommt.“ Was Ghaith al-Omari, früher Berater im palästinensischen Präsidentenpalast, gerade im Gespräch mit der New York Times sagte, beschreibt die Lage in Ramallah treffend. Der löchrige Kahn namens Palästina ist vollends im Untergang begriffen – nach eineinhalb Jahren Krieg im Gazastreifen und der nicht viel weniger rücksichtslos betriebenen Zerstörung der palästinensischen Gesellschaft im Westjordanland durch die Israelis.