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Wahlkampf in Sachsen-AnhaltPalim, Palim gegen die AfD

Lesezeit: 2 Min.

„Kunst braucht Freiheit“ lautet das Motto des Abends: Der Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden singt bei einem Auftritt mit Ministerpräsident Sven Schulze in Halle an der Saale.
„Kunst braucht Freiheit“ lautet das Motto des Abends: Der Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden singt bei einem Auftritt mit Ministerpräsident Sven Schulze in Halle an der Saale. Hendrik Schmidt/dpa

Didi Hallervorden macht in Sachsen-Anhalt Wahlkampf für Ministerpräsident Sven Schulze und die CDU. Der kann nicht jeder Gag gefallen. Über Komik im Kampf gegen die AfD.

Von Iris Mayer, Halle

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Ein Spaßmacher und ein Politiker treffen sich auf einer Bühne. Der 90-jährige Satiriker erklärt dem Publikum, was eine Kündigung des Rundfunkstaatsvertrages bedeuten würde. Der Politiker erzählt eine Geschichte über einen Außerirdischen. Natürlich ist das kein Witz, es ist Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, und die Lage ist so ernst, dass die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze im Kampf gegen eine übermächtig erscheinende AfD nun auch auf Komik setzt.

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