Didi Hallervorden macht in Sachsen-Anhalt Wahlkampf für Ministerpräsident Sven Schulze und die CDU. Der kann nicht jeder Gag gefallen. Über Komik im Kampf gegen die AfD.

Ein Spaßmacher und ein Politiker treffen sich auf einer Bühne. Der 90-jährige Satiriker erklärt dem Publikum, was eine Kündigung des Rundfunkstaatsvertrages bedeuten würde. Der Politiker erzählt eine Geschichte über einen Außerirdischen. Natürlich ist das kein Witz, es ist Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, und die Lage ist so ernst, dass die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze im Kampf gegen eine übermächtig erscheinende AfD nun auch auf Komik setzt.