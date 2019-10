Es war schon immer beschämend, dass in Deutschland jede Synagoge permanent geschützt werden muss, dass es ohne Poller, Kameras und gepanzerte Türen nicht geht. Am Mittwoch erwies sich das Beschämende als das Lebensrettende, und doch bleibt es ein unfassbar bedrückender Tag: ein Mordanschlag auf eine Synagoge voller Menschen, an Jom Kippur, in Deutschland. Wer den 100 000 Juden im Land ein Zeichen der Zuneigung und der Solidarität geben will, hat vielleicht Zeit, auf dem Weg zu oder von der Arbeit Blumen an der örtlichen Synagoge abzulegen.

Trauer, Mitgefühl und Zurückhaltung ist das, was angemessen ist an solch einem Tag. Vielen Menschen scheint dies nicht gegeben zu sein. Noch während der Fahndung verbreiteten sie ihre Gewissheiten, aus welchem Milieu und mit welchem Motiv die Tat begangen worden ist; sie riskierten, damit exakt ein Klima - welches auch immer - zu befördern, das einen Täter mitstimuliert haben mag.

Ein Augenzeuge sagte das, was in dieser Phase das einzig Verantwortbare war

Leider gibt es auch Journalisten, die zeigen, dass sie ihrem Beruf nicht wirklich gewachsen sind. Ihre Aufgabe besteht ja darin, aus Halle zu berichten; sie besteht aber auch darin, sich zu beschränken - auf das, was sich jeweils verlässlich sagen lässt. Die richtigen Worte am Mittwochnachmittag sprach indes ein Augenzeuge, den eine Reporterin locken wollte, sich sogleich zur Herkunft des Täters zu äußern; zu einer Zeit, als nicht bekannt war, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen rechtsextremistischen Deutschen handelte. Der Augenzeuge sagte das, was in dieser Phase das einzig Verantwortbare war: "Ich möchte keine falschen Informationen streuen."

Was noch zum Verzweifeln ist an solch einem Tag: dass es auch immer wieder Menschen gibt, denen es unmöglich ist, die Polizei einfach arbeiten zu lassen. Wer nur kommt auf die Idee, in dieser Lage zu verbreiten, es gebe noch eine Geiselnahme in einem Supermarkt und Schüsse in einem Nachbarort? Indem sie Ressourcen binden und Panik schüren, spielen die Ichweißwas-Twitterer letztlich einem Täter in die Hände, vermutlich, ohne sich dessen im Klaren zu sein. Polizisten sind für sie womöglich lediglich das, was man auf Fotos immer erkennt: Gestalten mit Helm auf dem Kopf und schusssicherer Weste um den Oberkörper herum. Zugleich jedoch sind sie alle Eheleute und Eltern wie viele andere auch - die nach ihrem Dienst heil wieder nach Hause kommen wollten, wie ebenfalls jeder andere auch. Dienst, man sagt dieses Wort immer so dahin. Aber mehr Dienst, als ihn die Polizeibeamten in und um Halle am Mittwoch leisteten, ist im Grunde kaum vorstellbar.