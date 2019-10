Sachsen-Anhalt

Zwei Tote nach Schüssen in Halle, Täter auf der Flucht

Der Angriff erfolgte nahe einer Synagoge in der Stadt in Sachsen-Anhalt. Die Polizei hat die Menschen aufgefordert, in Gebäuden zu bleiben. Es gab eine Festnahme. Der Generalbundesanwalt ermittelt.