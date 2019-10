Polizisten mit Schutzhelmen sichern den Bereich am jüdischen Friedhof in Halle (Saale).

Nach den tödlichen Schüssen in Halle an der Saale gibt es neue Erkenntnisse: Wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung aus Sicherheitskreisen erfuhren, heißt der Täter Stephan B., er drehte offenbar ein Video der Tat und lud dieses im Internet hoch. Es liegt den Ermittlungsbehörden inzwischen vor. Das Vorgehen erinnert nach Angaben aus Sicherheitskreisen an das Vorgehen des Täters im neuseeländischen Christchurch - der allerdings streamte seine Tat live.

Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich wohl um einen Einzeltäter. Es wird allerdings weiter ermittelt. Ein rechtsextremer Hintergrund gilt inzwischen als höchstwahrscheinlich. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte: "Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse müssen wir davon ausgehen, dass es sich zumindest um einen antisemitischen Angriff handelt."

Bei dem Angriff in Halle sind vor einer Synagoge und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen worden. Die jüdische Gemeinde entging womöglich einer Katastrophe. Ein Täter mit Stahlhelm und Stiefeln versuchte die Synagoge mit Waffengewalt zu stürmen, scheiterte jedoch. In dem Gotteshaus feierten zu dem Zeitpunkt 70 bis 80 Menschen den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur.

