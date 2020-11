Im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag auf die Synagoge in Halle hat die Verteidigung am Mittwoch eine Aussetzung oder zumindest dreiwöchige Unterbrechung des Verfahrens beantragt. Zuvor hatten Anwälte der Nebenklage beantragt, die Anklage um einen weiteren Fall des versuchten Mordes zu erweitern. Dabei geht es um einen Mann, den der Attentäter auf seiner Flucht angefahren hatte. Die Bundesanwaltschaft hatte das als fahrlässige Körperverletzung gewertet. Der Prozess habe aber gezeigt, dass der Angeklagte gezielt mit dem Auto auf den dunkelhäutigen Mann zugehalten habe, um ihn zu töten, erklärte ein Nebenklage-Anwalt. Die Verteidigung argumentiert, dies sei ein neuer Sachstand, auf den sie sich vorbereiten muss. Die Vorsitzende Richterin des Oberlandesgerichts Naumburg sagte, nach vorläufiger Bewertung des Antrags komme eine Aussetzung ihrer Meinung nach nicht in Betracht.