Nach neuen Berichten über den Terroranschlag von Halle fordern SPD und Grüne rasche Aufklärung. Vertreter ihrer Landtagsfraktionen in Sachsen-Anhalt kündigten an, den Landtags-Untersuchungsausschuss mit den neuen Erkenntnissen zu befassen. Zuvor hatte der Rechercheverbund von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung geschildert, was auf einem Video der Überwachungskamera an der angegriffenen Synagoge zu sehen war. Demnach gingen Passanten beinahe teilnahmslos am ersten Opfer vorbei. Eine Polizeibeamtin soll um das Opfer herumgegangen sein, ohne Erste Hilfe zu leisten. Der Untersuchungsausschuss will unter anderem das Agieren der Polizei vor und während des Terroranschlags vom 9. Oktober 2019 klären, bei dem der mutmaßliche, rechtsextreme Täter zwei Menschen erschoss, wie er später gestand. Dabei geht es auch um die Frage, warum die Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur nicht unter Polizeischutz stand.