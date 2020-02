Ruhig ist es in der Humboldtstraße in der Innenstadt von Halle, ruhig, bevor der Terror beginnt. Es ist der 9. Oktober 2019, Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag, eine Überwachungskamera filmt die Szenerie vor der Synagoge. Sie ist oben links neben der Eingangstür montiert, zur Kontrolle der Besucher. Aber ihr Objektiv erfasst auch den Gehweg und Teile der Straße.

Auf den Aufnahmen sieht man, wie um 12.01 Uhr ein dunkelgrauer Golf vor der Synagoge hält. Ein Mann in Kampfmontur steigt aus, er trägt einen Helm, Stiefel, eine Militärweste, er versucht, in das Gebäude einzudringen. Er tritt gegen die schwere Tür, zündet Sprengsätze und feuert mit einer selbstgebauten Schrotflinte. Die Tür hält. Eine Passantin allerdings, die zufällig vorbeikommt, schießt der Attentäter um 12.03 Uhr nieder, sie fällt vornüber und bleibt reglos liegen. Sie ist das erste Opfer von Halle.

So viel war schon bekannt über das, was in Deutschland und weit darüber hinaus Entsetzen ausgelöst hat an diesem Tag. Der Täter hat auch selbst ein Video davon mit einer Helmkamera gedreht und es im Netz verbreitet. Nur sehr knapp sind 75 Jahre nach dem Holocaust Juden in Deutschland einem Massaker entgangen, das dem von Christchurch hätte ähneln können. Weit und breit war kein Wachposten der Polizei, der dies hätte verhindern können.

Der Briefträger auf der anderen Straßenseite verteilt ungerührt weiter seine Post

Kaum bekannt ist aber, wie es weiterging vor der Synagoge. Das Video der Überwachungskamera, das von Ermittlern des Bundeskriminalamtes gesichert wurde und das Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR jetzt auswerten konnten, zeigt die Tat erstmals nicht nur aus einem anderen Blickwinkel. Es zeigt auch, was danach geschah - nachdem der Täter bis 12.07 Uhr vor dem jüdischen Gotteshaus gewütet hat und dann in seinem Wagen davongefahren ist. Und es zeigt, was nicht geschah.

Bemerkenswert ist vor allem, wie ruhig, ja beinahe teilnahmslos viele Menschen an diesem Mittwochmittag auf das Geschehen reagierten; mitten in einer deutschen Großstadt liegt eine Person niedergeschossen auf dem Asphalt, aber Passanten gehen weiter. Und auch zur Reaktion der Polizei auf den Terroralarm an der Synagoge wirft dieses Video neue Fragen auf.

Nachdem der Täter davongerast ist, bleibt sein erstes Opfer, Jana L., allein zurück, um sie herum ist Blut. Auf der anderen Straßenseite verteilt ein Briefträger ungerührt weiter seine Post. Niemand scheint sich für die Frau zu interessieren, bis ein Mann mit Kapuzenpullover, die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, anhält und zu ihr hingeht. Er kniet nieder, berührt sie. Mehrere andere Personen stehen herum. Dann geht er wieder auf Abstand. Es wird telefoniert. Erste Hilfe leistet niemand. Andere gehen vorbei.

Auch die Polizei leistet zunächst keine Erste Hilfe

Als die Polizei um 12.11 Uhr eintrifft, ist es zunächst nur ein einzelner Streifenwagen. Dieser Anblick wird auch ins Innere der Synagoge übertragen, wo gerade Panik herrscht und die Menschen das Geschehen auf einem kleinen Bildschirm verfolgen können: Aus dem Blickwinkel der Kamera sieht man lediglich eine Beamtin, die aus dem Fahrzeug steigt. Ruhig. Laut dem Innenministerium Sachsen-Anhalts war noch ein zweiter Beamter im Streifenwagen, ihn sieht man nicht. Die Beamtin geht einmal um die niedergeschossene Jana L. herum, aber auch sie leistet keine Erste Hilfe. Dann bleibt sie stehen.

Die Beamtin, so hat Innenminister Holger Stahlknecht am Tag nach dem Anschlag gesagt, habe die liegende Frau überprüft. "Der Tod der Person hat sich dann nach Überprüfung bestätigt." Auch in Ermittlerkreisen wird davon ausgegangen, sie sei bereits tot gewesen. Allerdings ist nirgends ein Notarzt zu sehen, der kompetent wäre zu beurteilen, ob ihr wirklich nicht mehr zu helfen war. Bis 12.22 Uhr jedenfalls trifft kein Notarzt ein; so lange dauert dieser Video-Ausschnitt. Wann genau erstmals ein Rettungswagen da ist, dazu konnte das Innenministerium auf Anfrage keine genauen Angaben machen.

Die Liste der Fragen ist lang

Auch um ihren eigenen Schutz bemüht sich die Beamtin erstaunlich wenig, sie hält keine Waffe in der Hand, sie trägt keine Schutzweste, keinen Helm. Sie scheint womöglich auf Anweisungen zu warten, minutenlang, gelegentlich ruft sie Passanten etwas zu. Laut dem Innenministerium befindet sich eigentlich in jedem Streifenwagen eine solche Schutzausrüstung, nach dem Anschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum in München ist dies in Sachsen-Anhalt eingeführt worden. "Die eingesetzten Polizeikräfte legten die Schutzausrüstung gegen 12.19 Uhr an", heißt es auf Nachfrage. "Im Vordergrund stand das schnelle Erreichen des Tatorts."

Die Behörden und das Innenministerium haben viele Fragen zum Anschlag von Halle entweder gar nicht oder nicht ausreichend beantwortet. Ein Untersuchungsausschuss im Magdeburger Landtag tagt. Die Liste der Fragen ist lang: Warum war trotz des jüdischen Feiertages keine Polizei vor der Synagoge postiert, wie es an so vielen anderen Orten im Land seit Jahren selbstverständlich ist? Und vor allem, warum eigentlich versäumten es die Behörden in Sachsen-Anhalt ganze 13 Jahre lang, eine Vereinbarung mit den jüdischen Gemeinden zu treffen, um sogenannte bauliche Schutzmaßnahmen zu finanzieren?