Nach dem rechtsextremen Angriff auf die Synagoge in Halle an der Saale gibt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann der AfD eine Mitverantwortung an der Tat. "Das eine sind diese schrecklichen Gewalttäter, vor denen wir uns schützen müssen, das andere sind auch die geistigen Brandstifter, da sind in letzter Zeit auch einige Vertreter der AfD in unverschämter Weise aufgefallen", sagte der CSU-Politiker im Interview mit dem Sender Bayern 2 des Bayerischen Rundfunks.

Namentlich nannte Herrmann in diesem Zusammenhang den Thüringer AfD-Spitzenpolitiker, Björn Höcke: "Höcke ist einer der geistigen Brandstifter, wenn es darum geht, wieder mehr Antisemitismus in unserem Land zu verbreiten. Darüber müssen wir jetzt die politische Auseinandersetzung konsequent führen."

Juncker ruft Europäer nach Angriff auf Synagoge zum Handeln auf

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker richtete nach dem Angriff auf die Synagoge einen eindringlichen Appell an die europäische Öffentlichkeit. "Der zunehmende Antisemitismus muss alle Europäerinnen und Europäer zum Handeln aufrufen", schrieb er am Mittwochabend auf Twitter. Er sei "zutiefst schockiert" über die Nachricht von den mörderischen Anschlägen.

I am shocked by the brutal attacks in #Halle – on this day, Yom Kippur, the holiest day of the year in Judaism. My thoughts and prayers are with the families and friends of the victims. On this day we stand in solidarity with the #Jewish community. pic.twitter.com/nle2TKKv9p — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 9, 2019

"Meine Gedanken und Gebete sind bei den Familien und Freunden der Opfer und der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und ganz Europa, die in den letzten Jahren immer wieder Ziel antisemitischer Angriffe wurde", schrieb der Luxemburger weiter. "Wir stehen an diesem Tag in Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft."

Das Europaparlament legte am Mittwoch eine Schweigeminute für die Opfer ein. In Gedanken sei man bei Deutschland, der deutschen Polizei und bei der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, sagte EU-Parlamentspräsident David Sassoli.

UN-Generalsekretär António Guterres bewerte den Vorfall als "eine weitere tragische Demonstration von Antisemitismus", teilte ein UN-Sprecher in New York mit.

Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel warf den deutschen Behörden vor, Rechtsextremismus nicht mit der nötigen Härte zu verfolgen. "Nach wie vor scheint es so, als ob der Staat die Gefahren von rechts unterschätzt", äußerte Gabriel per Twitter. "Wäre das ein Anschlag von links gewesen, würden jetzt hunderte Wohnungen und Organisationen durchsucht. Wann endlich zeigt der demokratische Rechtsstaat seine Zähne und entwaffnet diese Brut?"

Erinnerung an die "dunkelste Periode in der jüdischen Geschichte"

Auch mehrere israelische Politiker äußerten sich zu der Attacke in Halle, wie unter anderem die Jerusalem Post meldet. Israels Präsident Reuven Rivlin appellierte an Deutschland, Antisemitismus mit der vollen Härte des Gesetzes zu bekämpfen. Dieser bedrohe in Europa und weltweit nicht nur die Juden, er drohe "uns alle zu zerstören". Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu forderte die Behörden in Deutschland auf, "weiterhin entschlossen gegen das Phänomen des Antisemitismus vorzugehen".

Israels Außenminister Israel Katz sagte, der Anschlag erinnere ihn an die "dunkelste Periode in der jüdischen Geschichte". Benny Gantz vom Bündnis Blau-Weiß sagte, die Attacke sei eine deutliche Erinnerung daran, dass Antisemismus bekämpft werden müsse, "durch Stärke, Abschreckung und Bekämpfung an den Wurzeln - der antisemitischen Hassbotschaften".

Für den Kommentator in der israelischen Zeitung Haaretz geht es bei dem Angriff nicht allein um Antisemitismus. Ihm zufolge richtete sich die Attacke vielmehr auch gegen die liberalen Werte, für die das Judentum steht. Diese seien überall ein Hauptziel für Angriffe der White Supremacists, den Anhängern einer weißen Vorherrschaft.

Nazi-Jäger fordert umfassendere Bildung zu Antisemitismus

Der israelische Nazi-Jäger Efraim Zuroff forderte eine umfassendere Bildung zu Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. "Es gibt die Bildung, aber nicht überall in gleichem Maße und tief genug, so wie es sein müsste", sagte der Leiter des Wiesenthal-Zentrums in Tel Aviv. "Es gibt Unterschiede zwischen Ost und West, und es hängt von jedem einzelnen Lehrer und Schulleiter ab." Bildung sei die langfristige Lösung im Kampf gegen Antisemitismus. "Die kurzfristigen Lösungen sind Sicherheit und soziale Netzwerke."

In Bezug auf die Sicherheit jüdischer Einrichtungen sagte Zuroff: "Man kann Deutschland keine Vorwürfe machen, dass es keinen Schutz bietet. Jede einzelne Synagoge in Deutschland hat Polizeischutz."

Die New York Times schrieb von einem "antisemitischen Amoklauf, der den Beigeschmack von rechtsextremen Terrorismus" hatte. Aus einer ganzen Reihe von Angriffen auf Juden in Deutschland in jüngster Zeit sei dieser "einer der schamlosesten" gewesen.

Bedford-Strohm: Antisemitismus ist Gotteslästerung

Katholische und evangelische Bischöfe äußerten sich nach den Ereignissen von Halle/Saale bestürzt und bekundeten ihre Solidarität mit den Juden in Deutschland. Papst Franziskus gedachte am Mittwoch der Opfer des Attentats, wie das vatikanische Presseamt am Abend mitteilte.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, verurteilten den Angriff scharf. Marx sagte, er sei "entsetzt und erschüttert über den feigen Anschlag". Bedford-Strohm sagte, er sei "fassungslos angesichts dieser Gräueltat". Er rief dazu auf, nicht zuzulassen, dass Juden "in unserem Land ihren Glauben in Angst und Unsicherheit leben müssen. Als Christen wie als Deutsche sind wir aufgerufen, uns dem entgegenzustellen." Denn Antisemitismus sei Gotteslästerung.