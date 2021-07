Der Präsident von Haiti, Jovenel Moïse, 53, ist in seinem Haus in Port-au-Prince von Unbekannten überfallen und erschossen worden. Das gab Interimspremierminister Claude Joseph bekannt. Moïses Frau Martine sei verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Einige der Angreifer hätten Englisch und Spanisch gesprochen. Joseph verurteilte die Tat als "hasserfüllten, inhumanen und barbarischen Akt". Er betonte, dass Haitis Sicherheitskräfte alle Maßnahmen ergreifen würden, "um den Fortbestand des Staates zu garantieren und die Nation zu schützen".

Das Attentat ereignet sich inmitten steigender Armut, Nahrungsmittelknappheit sowie einer Welle politischer Gewalt, die das Elf-Millionen-Einwohner-Land in der Karibik überrollt. In der Hauptstadt Port-au-Prince kämpfen Gangs um die Vorherrschaft auf den Straßen und gegen die Polizei. Haiti ist das ärmste Land Amerikas. 60 Prozent der Bevölkerung verdient der Nachrichtenagentur AP zufolge weniger als zwei Dollar am Tag. Hinzukommen die noch nicht überwundenen Folgen des Orkans Matthew vor fünf Jahren sowie eines verheerenden Erdbebens von 2010, dem laut offiziellen Angaben 300 000 Menschen zum Opfer fielen.

Gegen Präsident Moïse richteten sich scharfe Proteste, seit er 2017 ins Amt kam. Die Opposition bezichtigte ihn des Versuchs, eine Diktatur in Haiti aufzubauen und autoritär zu regieren, was Moïse bis zuletzt abstritt. Unter seiner Regierung wurde das Land zunehmend instabiler. Noch bis zum Herbst 2019 waren die UN in dem Karibikstaat aktiv. Die vergangenen zwei Jahre hatte Moïse nur noch per Dekret geherrscht, nachdem Wahlen gescheitert waren. Die Opposition verlangte seinen Rücktritt, da seine reguläre Amtszeit im Februar 2021 geendet habe. Auch der Oberste Gerichtshof hatte entschieden, dass Moïse sein Amt niederlegen muss. Unterstützung erhielt der Präsident von den USA und der EU. Ende dieses Jahres sind Wahlen angesetzt.